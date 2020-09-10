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بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. دورة تدريبية لتشخيص وعلاج الإيدز.. والصحة: إنشاء نظام إلكتروني لربط البيانات والمعلومات المحدثة الخاصة بالداء

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد غالي
الصحة:
افتتاح ١٣ مركزًا لعلاج الإيدز لتغطية خدمات العلاج في كافة محافظات الجمهورية 
إنشاء نظام إلكتروني لربط كافة البيانات والمعلومات المحدثة الخاصة بمرض الإيدز


نظمت وزارة الصحة والسكان، الدورة التدريبية "تدريب الخبراء" لتشخيص وعلاج مرض نقص المناعة البشري "الإيدز"، والتي استمرت طوال أيام الأسبوع الحالي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كان ذلك بحضور الدكتورة هبة السيد رئيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وعدد من أطباء الحميات من ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يهدف إلى بناء قدرات الأطباء في الرعاية الإكلينيكية لمرضى الإيدز، بالإضافة إلى مناقشة تحديث بروتوكولات العلاج والأدلة الإرشادية في التشخيص والرعاية والعلاج، وذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية والتي تستمر على مدار أسبوع بمشاركة خبراء من كل من منظمة الصحة العالمية واللجنة العلمية لمكافحة الإيدز.

وأشار مجاهد إلى مشاركة عدد من الأطباء من مستشفيات الحميات فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية وذلك لإكسابهم الخبرات وبناء قدراتهم، تمهيدًا لافتتاح مراكز لعلاج الإيدز في تلك المحافظات بجانب باقي مراكز علاج الإيدز المتواجدة في ١٤ محافظة، بما يساهم في تغطية خدمات علاج مرض الإيدز في محافظات الجمهورية كافة.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة هبة السيد رئيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لربط كافة البيانات والمعلومات المحدثة الخاصة بمرض الإيدز، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالتاريخ المرضي والأدوية الخاصة بالمريض بما يسهل متابعة حالته الصحية عند تنقله في أي محافظة لتلقي العلاج.

كما أكد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية تلك الدورة التدريبية في تحقيق إدارة قوية للقضاء على الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الفيروسي، مشيرًا إلى أن تلقي المريض العلاج في محافظته وعلى أيدي طبيب مدرب وإجراء التحاليل سينعكس على الحالة الصحية للمريض من خلال تلقي العلاج السليم. 

وفي إطار استعانة اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، بالخبراء في وضع الأدلة العلمية والأدلة الاسترشادية الخاصة بالفحص والرعاية والعلاج، أعرب الدكتور محمد شقرون استشاري منظمة الصحة العالمية، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية وتبادل الخبرات من خلال اللجنة العلمية لمكافحة مرض الإيدز.

وعلى هامش المؤتمر عقدت اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز  المشكلة بقرار وزاري رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، اجتماعًا، حيث تمت مناقشة وضع الأدلة الاسترشادية بالفحص والرعاية وعلاج الإيدز ، وسبل تقديم الاستشارات العلمية للمتخصصين، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام المباشر في تخطيط وتطوير المشاريع البحثية ودراسة سبل الارتقاء بالبحث العلمي، كما تمت مناقشة دراسة التعاون مع الهيئات والجمعيات العلمية المتخصصة في الداخل والخارج.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان وقعت مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز وكل من جمعية (كاريتاس مصر) ومؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، في شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار التعاون لتقديم التوعية للحد من انتشار مرض نقص المناعة البشري " الإيدز" بحلول عام 2030، ودعم المرضى المتعايشين مع المرض وتوفير العلاج.
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