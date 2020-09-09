عودة الهاني سليمان.. أحمد سامي يعلن قائمة سموحة أمام الزمالك





وضمت القائمة 21 لاعبا هم :-





الهاني سليمان ، وعمر صلاح ، وحسين تيمور في حراسة المرمى ، وأحمد جمال ومحمد الترهوني ومحمد كوفي ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيي ومحمود معاذ وشريف رضا في الدفاع ، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادي وإيدي ايمرمو ومحمد حمص وناصر ماهر في خط الوسط ، وحسام حسن وأحمد حسن مكي ومحمد طلعت وديريك نسينامبي في الهجوم .







