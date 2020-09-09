عودة الهاني سليمان.. أحمد سامي يعلن قائمة سموحة أمام الزمالك

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا " الخميس "، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .
وضمت القائمة 21 لاعبا هم :-
الهاني سليمان ، وعمر صلاح ، وحسين تيمور في حراسة المرمى ، وأحمد جمال ومحمد الترهوني ومحمد كوفي ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيي ومحمود معاذ وشريف رضا في الدفاع ، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادي وإيدي ايمرمو ومحمد حمص وناصر ماهر في خط الوسط ، وحسام حسن وأحمد حسن مكي ومحمد طلعت وديريك نسينامبي في الهجوم .
ويغيب كل من أحمد الشيخ ومحمود عزت وفارس مجاهد وفوزي الحناوي وصلاح محسن وإسلام جمال وإبراهيم عبد القوي وأحمد فؤاد وسلامة أحمد وخالد عبد الفتاح وأحمد أبو الفتوح لأسباب فنية .
ورصد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك.