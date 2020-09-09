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رياضة

عودة الهاني سليمان.. أحمد سامي يعلن قائمة سموحة أمام الزمالك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:23 م
أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة
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حسام الحارتي
أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا " الخميس "، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري .


وضمت القائمة 21 لاعبا هم :-

الهاني سليمان ، وعمر صلاح ، وحسين تيمور في حراسة المرمى ، وأحمد جمال ومحمد الترهوني ومحمد كوفي ورجب نبيل والسيد فريد وكريم يحيي ومحمود معاذ وشريف رضا في الدفاع ، ومحمود حليمو ويوسف ديوب ومحمد نادي وإيدي ايمرمو ومحمد حمص وناصر ماهر في خط الوسط ، وحسام حسن وأحمد حسن مكي ومحمد طلعت وديريك نسينامبي في الهجوم .


ويغيب كل من أحمد الشيخ ومحمود عزت وفارس مجاهد وفوزي الحناوي وصلاح محسن وإسلام جمال وإبراهيم عبد القوي وأحمد فؤاد وسلامة أحمد وخالد عبد الفتاح وأحمد أبو الفتوح لأسباب فنية .


ورصد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حال تحقيقهم الفوز على الزمالك.


وعقد فرج عامر جلسة مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وطالبه بضرورة تحقيق الفوز والتواجد ضمن المربع الذهبي ومحاولة المشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.


وتعهد أحمد سامي ببذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الفريق وتحقيق الفوز على نادي الزمالك.
 
 
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