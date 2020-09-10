في ظل كورونا.. كيف استعدت جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد

تطبق جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت للعام الجامعي الجديد، نظام التعليم الهجين Hybrid Learning، لأول مرة، والذى يمزج ما بين الدراسة بالتعليم التقليدي "الحضور"، وبين اسلوب :التعلم الإلكتروني" الذى يعتمد على توظيف برامج الاتصالات المختلفة في إرسال وتلقى المقررات التعليمية، وتطبيق التقنيات التفاعلية.

وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد أهم الإجراءات التي أعلنتها جامعة القاهرة لتطبيقها خلال العام الدراسي القادم من خلال المحاور التالية:

- محور تطبيق نظم الوقاية ومكافحة العدوى في المستشفيات الجامعية، وتخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوى كمستشفى عزل للمصابين بالفيروس من منسوبي الجامعة.

- محور التوعية للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بطرق العدوى والوقاية من فيروس كورونا، وإصدار العديد من الادلة الارشادية مثل الدليل الخاص بإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا.

- محور الاتصال والإعلام الداخلي والخارجي، حيث حرصت الجامعة على الاتصال بالرأي العام ونشر الحقائق وتوعيته بطرق الوقاية أيضا.

- محور التعليم الإليكتروني من خلال إنشاء منصة رقمية تم من خلالها تحميل حوالى سبعة آلاف مقرر إلكتروني لطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.

- محور إعادة تأهيل المدينة الجامعية للطلاب لاستقبال المصريين العائدين من الخارج.

- محور التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والصحة والإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعي.