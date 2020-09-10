AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في ظل كورونا.. كيف استعدت جامعة القاهرة للعام الدراسي الجديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد علام

تطبق جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت  للعام الجامعي الجديد، نظام التعليم الهجين Hybrid Learning، لأول مرة، والذى يمزج ما بين الدراسة بالتعليم التقليدي "الحضور"، وبين اسلوب :التعلم الإلكتروني" الذى يعتمد على توظيف برامج الاتصالات المختلفة في إرسال وتلقى المقررات التعليمية، وتطبيق التقنيات التفاعلية. 


وفيما يلي يرصد لكم موقع صدي البلد أهم الإجراءات التي أعلنتها جامعة القاهرة لتطبيقها خلال العام الدراسي القادم من خلال المحاور التالية:


- محور تطبيق نظم الوقاية ومكافحة العدوى في المستشفيات الجامعية، وتخصيص مستشفى قصر العيني الفرنساوى كمستشفى عزل للمصابين بالفيروس من منسوبي الجامعة.


- محور التوعية للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بطرق العدوى والوقاية من فيروس كورونا، وإصدار العديد من الادلة الارشادية مثل الدليل الخاص بإجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا.


- محور الاتصال والإعلام الداخلي والخارجي، حيث حرصت الجامعة على الاتصال بالرأي العام ونشر الحقائق وتوعيته بطرق الوقاية أيضا.


- محور التعليم الإليكتروني من خلال إنشاء منصة رقمية تم من خلالها تحميل حوالى سبعة آلاف مقرر إلكتروني لطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.


- محور إعادة تأهيل المدينة الجامعية للطلاب لاستقبال المصريين العائدين من الخارج. 


- محور التنسيق مع الجهات المختلفة في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والصحة والإنتاج الحربى والتضامن الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. مدينة الطلاب بجامعة القاهرة تستقبل طلاب علوم وتربية نوعية وتمريض

بعد أن أقرها الأعلى للجامعات.. خطة التعليم الهجين.. بث مباشر للمحاضرات و100 طالب في المدرج بحد أقصى.. تقليل أعداد المقبولين بالمدن الجامعية بنسبة 60% بسبب تخفيض نسبة الحضور

بفضل التعليم الهجين بالجامعات.. تخفيض أعداد الطلاب بالمدن الجامعية بسبب كورونا

التعليم العالي: الاتفاق مع الجامعات الخاصة على إعادة النظر في المصاريف الدراسية.. مطلوب خلال 30 يوما من كل جامعة وكلية وضع نموذج لـ التعليم الهجين.. وتقليل عدد الطلاب في المدن الجامعية

النائبة سهير عبد السلام: التعليم الهجين لن يقلل من الاعتماد على المدرسين

محمود علم الدين يؤكد جاهزية جامعة القاهرة لاستقبال العام الجامعي الجديد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أول تعليق من شوبير على بيان الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل عرضه لضم إكرامي.. صدى البلد يكشف مواعيد مباريات نصف نهائي أفريقيا

الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ العملية "الأكبر في تاريخه"

دراسة تكشف عن فئات جديدة من الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا

حكم الحجاب للبنت الصغيرة .. شاهد رد الإفتاء

اشترِ آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط.. عرض الخميس

أيمن أشرف يتألق في أحدث ظهور له بـ تيشيرت الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز جمال وفاء الكيلاني

أخطر من الرئة.. دراسة تحذر من تأثير فيروس كورونا على الدماغ

دراسة تكشف عن فئات جديدة من الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا