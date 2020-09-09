خاص| شوبير يكشف سر عودته للتعليق على المباريات





وأكد أحمد شوبير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن عودته للتعليق كان بطلب من مجلس ادارة قناة " اون سبورت " بالإضافة لكونها مباراة لـ فريق الأهلي





وكان شوبير اعرب عن سعادته ، بـ رد فعل الجماهير؛ بعد تعليقه على مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري.





وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر "‏سعيد جدا بردود أفعالكم النهارده بتعليقي على المباراة، فعلا كان وحشني التعليق، واوعدكم بمباريات تانيه طالما ماشاء الله بتحبوني كده".









وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري .