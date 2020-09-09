AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خاص| شوبير يكشف سر عودته للتعليق على المباريات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر عودته للتعليق على المباريات حيث قام بالتعليق على مباراة الاهلي امام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري.


وأكد أحمد شوبير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن عودته للتعليق كان بطلب من مجلس ادارة قناة " اون سبورت " بالإضافة لكونها مباراة لـ فريق الأهلي 

وكان شوبير اعرب عن سعادته ، بـ رد فعل الجماهير؛ بعد تعليقه على مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري. 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر "‏سعيد جدا بردود أفعالكم النهارده بتعليقي على المباراة، فعلا كان وحشني التعليق، واوعدكم بمباريات تانيه طالما ماشاء الله بتحبوني كده".


وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد شوبير يعلن عودته للتعليق الرياضي.. شاهد

15 دقيقة .. استحواذ أهلاوي دون خطورة على حرس الحدود فى الدوري

أخبار الأهلي .. فريق الكرة يفوز بثنائية على حرس الحدود .. الإدارة تقصف جبهة رمضان صبحي

خاتم سليمان .. أحمد موسى يكشف سر فوز الأهلي على حرس الحدود

عقب الفوز على حرس الحدود.. وليد سليمان يوجه رسالة للجمهور

محمد هاني يخرج عن صمته: من يسبون أبي وأمي أطفال 9 سنين

ترشيحاتنا

من البريميرليج إلى الايجيبشن ليج.. قصة أول لاعب في التاريخ يأتي من ليفربول إلى حرس الحدود

اغتصب فتاة معاقة داخل توك توك بحلوان.. والنيابة تقرر حبسه

تلقت رصاصة في سلوى وقُتلت في مبارك| تفاصيل جريمة عائلية هزت الكويت

اعتدى جنسيًا على 3 أطفال وصوّرهم .. ضبط مدرب كرة قدم بحلوان

بعد صعوده للدوري السعودي.. الباطن يطلب التعاقد مع حارس الزمالك

أبرز 25 تصريحا لـ محافظ البنك المركزي لـ أحمد موسى.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمة السر بالمرتزقة.. تقرير يكشف ألاعيب تركيا حال قيام حرب مع اليونان

عشان صحة أسرتك.. طريقة تخزين البيض بخطوات سليمة

لأصحاب حساسية الجلوتين.. احذروا تناول هذه الأطعمة