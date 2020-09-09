AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تبدأ من 30 سبتمبر: الوزراء: فترة السماح الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء لاستكمال باقي الأوراق.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:27 م
نادر سعد
نادر سعد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن فترة السماح للذين قدموا علي طلبات التصالح فى مخالفات البناء، ستكون شهرين وتبدأ من يوم 30 سبتمبر، وذلك لمن لم يستكملوا أوراقهم.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناه "ام بي سي مصر ، أن من مصلحة المواطن، استكمال هذه الأوراق في أسرع وقت؛ وهذا لأن لجان البت، لن تنظر في اوراقه، ولن ترسل لجانا لفحص الملف الخاص به إلا بعد استكمال الأوراق .

وأوضح نادر سعد ، أن  الحكومة تمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها ونموذج 3 بوقف الهدم حتى إذا لم يستكمل الأوراق ولكن بشرط وهو دفع مبلغ جدية التصالح وهو بقيمة 25%.

وتابع : أن قانون التصالح وضع حدا أدنى وحدا أقصى لقيمة متر التصالح مؤكدا علي ان الحد الادنى 50 جنيها والحد الأقصى 2000 جنيه مؤكدا علي ان هذه القيمة تختلف في الريف عن المدن .

واكمل : ان  الشقق المخالفة إذا لم يتم التصالح عليها قبل 30 سبتمبر تكون عرضة الى تنفيذ القانون او قطع المرافق عنها مؤكدا علي ان الرقم قومي الخاص بكل شقة يؤكد تسجيل الشقق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: 30 سبتمبر آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الحكومة: لا مد لمهلة التصالح فى مخالفات البناء و30 سبتمبر الفرصة الأخيرة.. فيديو

الحكومة تفجر مفاجأة بخصوص مد فترة التصالح بمخالفات البناء ..فيديو

نادر سعد: التسهيلات المقدمة من الحكومة حول التصالح تعود بالنفع على مالك العقار.. فيديو

هؤلاء لن يمسهم أحد.. متحدث الوزراء يوضح مخالفات لا يتم التصالح فيها

"الوزراء": الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات منذ 2011

ترشيحاتنا

تغيير شكل العملة في مصر واستبدالها بأخرى بلاستيكية.. محافظ البنك المركزي يحسم الجدل

خاص| أول رد من شوبير على مطالبة الزمالك بمنعه من التعليق على مباراياته

أبرز 25 تصريحا لـ محافظ البنك المركزي لـ أحمد موسى.. فيديو

شاهد.. مراسم تتويج نادي الهلال ببطولة الدوري السعودي

4 دول عربية تتحفظ على بيان جامعة الدول بإدانة تدخلات تركيا في المنطقة

مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلمة السر بالمرتزقة.. تقرير يكشف ألاعيب تركيا حال قيام حرب مع اليونان

عشان صحة أسرتك.. طريقة تخزين البيض بخطوات سليمة

لأصحاب حساسية الجلوتين.. احذروا تناول هذه الأطعمة