تبدأ من 30 سبتمبر: الوزراء: فترة السماح الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء لاستكمال باقي الأوراق.. فيديو

ستكون شهرين وتبدأ من يوم 30 سبتمبر، وذلك لمن لم يستكملوا أوراقهم. قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن فترة السماح للذين قدموا علي طلبات التصالح فى مخالفات البناء،





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناه "ام بي سي مصر ، أن من مصلحة المواطن، استكمال هذه الأوراق في أسرع وقت؛ وهذا لأن لجان البت ، لن تنظر في اوراقه ، ولن ترسل لجانا لفحص الملف الخاص به إلا بعد استكمال الأوراق .





، أن الحكومة تمنح شهادة لكل شقة متصالح عليها ونموذج 3 بوقف الهدم حتى إذا لم يستكمل الأوراق ولكن بشرط وهو دفع مبلغ جدية التصالح وهو بقيمة 25%. وأوضح نادر سعد بوقفحتىإذاالأوراق





وتابع : أن قانون التصالح وضع حدا أدنى وحدا أقصى لقيمة متر التصالح مؤكدا علي ان الحد الادنى 50 جنيها والحد الأقصى 2000 جنيه مؤكدا علي ان هذه القيمة تختلف في الريف عن المدن .





واكمل : ان الشقق المخالفة إذا لم يتم التصالح عليها قبل 30 سبتمبر تكون عرضة الى تنفيذ القانون او قطع المرافق عنها مؤكدا علي ان الرقم قومي الخاص بكل شقة يؤكد تسجيل الشقق .