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حوادث

ضبط دقيق مغشوش فى حملات أمنية بالقليوبية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
دقيق مغشوش
دقيق مغشوش
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 5,050 طن دقيق بلدى مدعم منخول معبأ داخل شكائر مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة – 975 كيلو جرام جلاش منتج نهائى معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة – 2 ماكينة إنتاج من أدوات تصنيع، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الجلاش بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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