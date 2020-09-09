سمير صبري: الناس اللي قعدت في البيت وقت كورونا إيمانهم ضعيف

قال سمير صبري ، المحامي بالنقض، إن كل من قام بالحظر في منزله ولم يخرج منه بسبب جائحة كورونا إيمانه ضعيف جدًا، رغم أنهم يؤدون جميع العبادات، مشيرًا إلى أن الأعمار واحدة وكل شخص له عمره ولن ينتقص منه شيء ، مضيفًا: "اللي كاتبه ربنا هيكون".





وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أن فيروس كورونا خلق نوعًا من الوهم عند المصريين بأن كل شىء به الفيروس والخوف من كل شيء يلمسه، مشيرًا إلى أن المصريين كانوا يعتقدون بأنهم لو أصيبوا بالفيروس سينتهي أعمارهم وحياتهم، لافتًا إلى أنه يجب التجنب من الإصابة وليس الوهم والخوف الشديد من الإصابة والموت وانتهاء الحياة.





وأشار إلى أنه لم يظلم أحد طوال حياته بأنه رفع دعوة ضده ظلمًا أو انتقامًا منه، مشيرًا إلى أنه في مجال المحاماة قاسي جدًا مع خصومه، معقبًا: "لم أعاتب نفسي أو ألومها على أي شىء فعلته في المحاماة لأنه شغله ومهنته ودوره الوطني.



