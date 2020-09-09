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رياضة

طارق يحيى: يجب أن يخرج الكبير يتحدث أولا.. ولم أفعل ما أعاقب عليه

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:42 م
طارق يحيى
طارق يحيى
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محمد رشاد
أبدى طارق يحيى لاعب نادي الزمالك السابق،دهشته من العقوبات التي وقعتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضده، مشيرًا إلى أنه من حق اتحاد الكرة توقيع العقوبات على من يقع تحت طائلتهم.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أعلنت عن تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغريم طارق يحيى 50 ألف جنيه.

وقال طارق يحيى عبر قناة نادي الزمالك: "كنت أنتظر خروج مرتضى منصور لكي يعلق على قرارات لجنة الانضباط قبل أن أقوم بالتعليق على العقوبات الخاصة بي، يجب أن يخرج الكبير ليتحدث أولا".

وأضاف: "لم أقم بالتعدي على أي فرد في المنظومة الرياضية من خلال عملي في نادي الزمالك، أحترم الجميع، اندهشت من قرار لجنة الانضباط بتوقيع غرامة مالية ضدي".

وواصل طارق يحيى: "من حق اتحاد الكرة توقيع العقوبات على من يقع تحت طائلتهم، ولا يجب خلط الأوراق، ولم تتم معاقبة شخصيات من اتحاد الكرة خروجوا عن النص".

واختتم: "كل التقدير والاحترام للجنة الانضباط وليس لدي مشكلة معهم، ولكن إذا كان من حق أحد أن يوقع عليَ غرامة، فهي الهيئة الوطنية للإعلام وليس اتحاد الكرة، لأنني إعلامي ولست لاعب كرة أو مدرب أو حكم".
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