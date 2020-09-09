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فن

خناقة بين عمرو مصطفى ومتابعيه.. اِعرف السبب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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محمد نحلة

وجه الملحن عمرو مصطفى تهديدا شديد اللهجة لمجموعة من الجمهور يتحدثون عن فنانين آخرين داخل صفحته.



وكتب عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "تدخل عندي الصفحه لانك من معجبي فن صاحب الصفحه لكن تدخل تتكلم عن فنان تاني داخل صفحتي غور من هنا واتكلم في صفحته وحب فيه في صفحته لكن وجودك هنا غير مقبول كلامي واضح جداا وهعمل بلوك فورا لاي اسم فنان بتكتب هنا".



وعلى الجانب الآخر كان قد أكد الملحن عمرو مصطفى، أنه تلقى عددا كبيرا جدا من رسائل الشعراء، بخصوص المسابقة التي أقامها مؤخرا، للكتابة على "تيمة لحنية"؛ لإعطاء فرصة للمواهب الجديدة.



وكتب عمرو مصطفى، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك" :"٧٠ ألف شاعر في يومين تم ارسال اشعارهم.. رجاء عايز فرصه مش اقل من شهرين؛ للفرز، واعطاء الموهوبين حقهم.. تحياتي لكل موهوب كتب علي التيمه سواء حلو او محاوله غير موفقه".



حرص عمرو مصطفي، على دعم المواهب الفنية عن طريق نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، طالب من خلاله، الشعراء الجدد، البدء في كتابة اعمال جيدة؛ من أجل اختيارها وتنفيذها في أسرع وقت.



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خناقة بين عمرو مصطفى ومتابعيه.. اِعرف السبب
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