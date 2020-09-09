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لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لا إخلاء للمنازل المأهولة بالسكان.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:42 م
أحمد السجيني، رئيس
أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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اسراء صبري
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مؤتمر رئيس الوزراء اليوم، جاء متفقا مع التوصيات التي أصدرتها لجنة الإدارة المحلية في البرلمان منذ أسابيع.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "اون اي":  رئيس الوزراء وجه العديد من الرسائل المطمئنة اليوم للمواطنين، حيث قال إن الحكومة لن تقوم بإخلاء المنازل المأهولة بالسكان كما تم الترويج، كما أن رئيس الوزراء وجه قرارات إلى كل المحافظين من أجل مراجعة الأسعار وخفضها.

وواصل قائلا: وجه مدبولي إلى المحافظين والقيادات التنفية بقبول طلبات التصالح حتى وأن لم يستوفى بها كل الشروط، كما أعطى مهلة لـ أكمال الأوراق والمستندات تصل إلى 60 يومًا.

وأضاف أن الحكومات الرشيدة عندما تتناول مثل هذه الموضوعات يجب أن تتناولها من خلال مفاهيم التقييم المستمر لكل مرحلة، ومن ثم تأتي مرحلة التقويم والتعديل، مشددا على أنه لا يوجد عيب في الرجوع في أمر ما بعد دراسته وتقييمه.
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