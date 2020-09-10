سيدة المحكمة تنفي الواقعة في التحقيقات.. تؤكد: كنت عايزة الموبايل بتاعي وما أهنتش الضابط.. والمقدم: أهانتني وانتزعت الرتبة العسكرية

سيدة المحكمة تنفي تعديها على الضابط

المتهمة:

الضابط طلب منى البس الكمامة وهو ماحصل بالفعل

أنا كنت بحاول اصور الضابط وهو بيعتدي عليا

أ نا كنت بزعق مع الضابط لأنه أخذ تلفوني





الضابط:

توجهت للمتهمة أكثر من مرة وطالبتها بارتداء الكمامة والامتناع عن التصوير المتهمة نزعت الرتبة العسكرية الخاصة بي.. وقالت لي هات تليفونی یا حرامی یا زبالة









حصل "صدى البلد" على نص تحقيقات النيابة وشهادة الشهود فى القضية رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة، والمتهمة فيها المستشارة نهي الإمام بالنيابة الإدارية بالتعدي علي المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة.





بداية الواقعة عندما وردت مذكرة من رئيس حرس محكمة مصر الجديدة- المقدم وليد عسل محمد- والذي أثبت بأنه حال تفقده الحالة الأمنية وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء وسائل الوقاية الطبية لجميع المترددين على المحكمة بسبب فيروس کورونا تلاحظ للدخول سيده دون ارتداء كمامة طبية وعليه قام بالتنبيه عليها بضرورة ارتداء كمامة طبية ، إلا أنها قابلت ذلك بالسب والشتم ، ثم خرجت وعادت مرتدي الكمامة الطبية وأثناء تواجدها أمام مكتب مدير نيابة النزهة تلاحظ له قيامها بإستخدام هاتفها الجوال أثناء أداء عملهم وسؤالها عن سبب ذلك وإخبارها بأن التصوير ممنوع بناء على تعليمات رئيس المحكمة فقامت بالسب والشتم وتعدت عليه بالتشابك بالأيدي أمام المترددين بالمحكمة مما ادى إلى تمزيق الرتبة العسكرية وإتلاف الجهاز اللاسلكي عهدته ، ورغم ذلك بطلب تحقيق شخصيتها إلا أنها استمرت بالتعدي بالألفاظ والتشابك معه ، وقام بالسيطرة عليها فأبرزت تحقيق شخصية صادر عن نادي الشمس ، يفيد بأنها تدعی/ نهى الامام السيد.





وجاء نص التحقيقات كالتالى :

اقوال المستشارة نهي

س/ ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بالتعدى على أحد رجال الضبط وهو المقدم / ولید عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته ونشأ عن ذلك الأصابة المبينة بالتقرير المرفق ؟

ج / محصلش





س / ماقولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهمة بإهانة أحد رجال الضبط وهو المقدم / ولید عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة بالقول أثناء تأدیه وظيفته ؟

ج / محصلش





س / ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهمة بسب المجنى عليه المقدم / ولید عسل علانية بان نعته بألفاظ خادشة لشرفه وتمس كرامته وشائنة بذاتها على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج / محصلش





س/ ما قولك فيما هو منسوب أنك متهمة بإتلاف المنقولات (رتبة عسكرية جهاز لاسلکی) المبينة وصفا بالأوراق بأن جعلتها غير صالحة ؟

ج / محصلش





ما الذي إذا وما هی ظروف ضبطك وعرضك علينا ؟

ج / الي حصل ان انا كنت فى المحكمة النهاردة علشان أقدم شكوى وقابلت ظابط تحت طلب منى لبس كمامة فخرجت من الحكمة وجبتها ورجعت تانی





س/ ما صلتك بالحرز السابق عرضه عليك ؟

ج / أنا معرفش عنها حاجة





س / من محدث التلفيات الثابتة بالسترة والجهاز ؟

ج / باین جدا ان الرتبة مخلوعة مش.





س / ما تعليلك لما شهد به المقدم / ولید عسل بتحقيقات النيابة العامة من قيامك بإتلاف المنقولات السابق عرضها علیكی؟

ج / مقطوعة والأمر دا كله مفتعل من البداية لأن أنا اشتكيت لان أنا اتحفظ ليا محضر قبل كده ضد إتحاد ملاك العمارة عندی

ملحوظة: حيث قمنا بعرض الحرز رقم ۱/۱۱۹۹ على العائلة فأقرت بملكيته له .





س/ ما صلتك بالحرز السابق عرضه عليك ؟

ج/ التليفون دا بتاعی





س / ما تعليلك لوجود عدة صور فوتغرافية على الهاتف الخاص بسالفة البيان يظهر فيها بعض المترددين على المحكمة وأيضا بعض موظفی نیابة النزهة ؟

ج/ انا كنت بحاول اصور الضابط وهوا بيعتدي عليا وبيزعق بالرغم من ان انا قلتلو انى مستشارة





س/ هل من ثمة شهود لتلك الواقعة

ج/ ناس كتير شافت





س/ ما الذي تلاحظ لك من خلال ما تم عرضه عليك ؟

ج / انا كنت بزعق مع الظابط لانه أخد تلیفونی وکنت بحاول اجيبه منه .





س/ ما الذي دعاك إلى القيام بذلك ؟

ج/لانه أشد تلیفونی غصب عني واختلق مشادة عمدا زي ما قولت





س / من القائم بتصوير تلك المقاطع ؟

ج / معرفش مين





س / أنت متهمة بالتعدى على أحد رجال الضبط وهو المقدم / ولید عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته ونشأ عن ذلك إصابته المبينة بالتقرير المرفق ؟

ج / محصلش





س / كما أنك متهمة بأهانة أحد رجال الضبط وهو المقدم / ولید عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة بالقول أثناء تأديه وظيفته ؟

ج / محصلش





س / كما أنك متهمة بسب المجني عليه المقدم / ولید عسل علانية بان نعتیه

بألفاظ خیا۔ شة لشرفه وتمسک کرامته وشائنة بذاتها ؟

ج / محصلش





س/ ما الذي حال دون ذلك ؟

ج/ لان الظابط قابلنى تانی بالرغم اني جبت كمامة وافتعل معايا مشكلة





س/ ما هي علاقتك بالمقدم / ولید عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة ؟

ج/ لا معرفوش ومفيش أي علاقة





س/ ما هو الحوار الذي دار بينك وبين سالف الذكر ؟

ج / أنا لقيته جي يفتعل معايا مشكلة ويزعق بصوت عالی بدون ای اسباب وفوجئت أنه أخد تلیفونی





س/ ما الذي دعاه إلى القيام بذلك ؟

ج / انا معرفش هو افتعل معايا مشكلة ليه .





س / ما هو رد فعلك تجاه ذلك ؟

ج / انا ملحقتش أعمل حاجة معاه وفوجئت أن شد تلیفونی من إيدی.





س/ ما هي كيفية قيام سالف الذكر بذلك ؟

ج/ أنا لقيته شد التليفون من إيدى بسرعة وأخد كارنيه وزارة العدل وكارنيه نادي الشمس ونظارة شمس.





س / ما هو رد فعلك تجاه ذلك ؟

ج/ أنا زعقت معاه لأن أخد تلیفونی ومعملتش معاه حاجة .





س / هل قمت بالتعدي على سالف الذكر؟

ج/ لا انا استغربت بس من الي حصل





س/ ما هي الاجراءات التي اتخذها المقدم / ولید عسل تجاهك ؟

ج / الظابط مشط في أيدي كلبش ودخلنى الحجز.





س/ ما سبب قيامه بذلك ؟

ج / معرفش





س / هل افصحتی لسالف الذكر بأنك عضو هيئة قضائية ؟

ج/ ايوة انا قولتله وهو اخد الكارنية.





س/ ما قولك فيما أثبته المقدم / ولید عسل وشهد به بتحقيقات النيابة العامة من أنا حال تواجدك بالمحكمة قمتي بتصوير الموظفين بمقر النيابة بأستخدام هاتفك وحال تنبيك بذلك قمت بالتعدى عليه بالسب وحال التحفظ على هاتفك قمت بالتعدي عليه ونزع الرتبة العسكرية وإحداث إصابته واتلاف جهاز اللاسکی؟

ج / محصلش هو اللى أعتدى عليا بأنه أخد تلیفوني وافتعل مشكلة وأنا كنت يحاول اخد تلیفونی





س/ ما قولك فیما شهد به كل من محمد حسن عبد الله وهبة رجب عبد العزيز بتحقيقات النيابة العامة من أنهما حال تواجدهما بمكان الواقعة تبين لهما قيامك بالتعدي علي سالف الذكر

ج/ محصلش





أقوال المقدم وليد عسل قائد حرس المحكمة

أسمى / ولید عسل محمد محمود على -40 سنة - مقدم شرطة وقائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة - سکنی معلوم لدى جهة عملي - أحمل کارنية رقم ۲۰۰۳/۱۰۵6 وزارة الداخلية.





س/ ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج/ انا ضابط شرطة برتبة مقدم وأعمل قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة وأختص بإدارة ترحيلات وأمن المحاكم حيث أقوم بفحص المترددين على المحكمة واتخاذ الإجراءات الأمنية من تأمین جلسات ومقر النيابات العامة والأسرة وأيضا اتخاذ الإجراءات الوقائية للمترددين على المحكمة من حيث ارتداء الكمامة وعدم التدخين نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء علاوة على ضبط المخالفين لأى من تلك الإجراءات.





س/ منذ متى وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟

ج / من حوالي سنتين تقريبا





س/ ما هى معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج/ اللى حصل أن أثناء قيامي بمباشرة عملي اليوم وحال تفقد الحالة الأمنية تلاحظ لى دخول إحدى السيدات سرای المحكمة دون ارتداء كمامة طبية فقمت بالتنبيه عليها بضرورة ارتداء الكمامة





س / کیف وقفت على ذلك القصد؟

ج/ لأن أنا توجهت إليها أكثر من مرة وطالبتها بارتداء الكمامة والامتناع عن التصوير داخل مقر النيابة إلا أنها لم تستجب وتعدت عليا بالسب.





س/ ما هي الإجراءات التي اتخذتها قبل سالفة البيان؟

ج/ أنا انتزعت الهاتف الجوال من يدها.





س/ ما سبب قيامك بذلك؟

ج/ لأنها استمرت في تصوير مقر النيابة والموظفين بدون تصريح مما يُعد خطرًا أمنيًا وجريمة معاقب عليها قانونا وهي انتهاك حرمة الغير.





س/ كيف تمكنت من ذلك؟

ج/ أنا قمت بنزعه من يدها حتى لا تستمر في التصوير وذلك لانه يتعارض أمنيا ويعد مخالفًا للوائح والقوانين .





س/ ما التصرف الذي بدر من سالفة البيان عقب تحفظك على هاتفها؟

ج) هي قامت بنزع الرتبة العسكرية الخاصة بي من على كتفي الأيسر مما أدى إلى تمزقها وإتلافها.





س/ ما سبب قيامها بارتكاب تلك الواقعة هاتفها فكانت بتحاول مقاومتی بالعنف حتى أمتنع عن أداء عملی.

ج/ لانى تحفظت علي هاتفها المحمول فكانت تحاول مقاومتى بالعنف حتى امتنع عن أداء عملي





س/ ماهي كيفية قيامها بذلك؟

ج / هى كانت بتزعق ونزعت الرتبة العسكرية الخاصة بي من على كتفي الأيسر بيدها.





س/ ما هي العبارات التي قررتها لك سالفة البيان؟

ج/ هي رددت عبارة " تليفونی یا حرامی یا زبالة وأنا مستشارة في الأمم المتحدة"





س/ من كان متواجدًا حال قيامها بارتكاب تلك الواقعة؟

ج/ ناس كتير من المترددين والموظفين بالمحكمة ولا أتذكر .





س/ ما مقصدها من ذلك؟

ج هي قصدها التعدي عليا بالسب ومنعي من أداء عملی.





س/ هل تحققت من شخصية سالفة البيان؟

ج/ لا لأنها رفضت وحاولت الفرار من المحكمة.





س/ ما هي كيفية قيامها بذلك إذا؟

ج/ هي كانت بتحاول تنزل عقب قيامها بالتعدى عليا بالسب أكثر من مرة ونزع الرتبة العسكرية الخاصة بی.





س/ هل تمكنت من ذلك؟

ج/ لا أنا قمت بمنعها بالوقوف امامها .





س/ هل امتثلت سالفة البيان لذلك؟

ج/ لا هی قامت بالتعدى عليا مرة أخرى وأحدثت إصابتی





س/ من القائم بالتعدي عليك تحديدا؟

ج/ المدعوة نهى الأمام السيد هى اللى قامت بالتعدى عليا بمفردها.





س/ ماهي الإصابات؟

ج/ هي قامت بنزع الكمامة التي ارتديها فأحدثت أصابتي بخدش بجانب الأنف كما قامت بنزع جهاز اللاسلکی مما أدى إلى إتلافه، نتيجة كسر قطعة الهوائي الخاصة به وأحدثت إصابتی بخدوش في الرسغ الأيمن كما قامت بالبصق عليا اكثر من مرة.





س/ ما هي إصابتك تحديدا؟

ج/ أنا مصاب بخدش بجانب الأنف وخدوش بالرسغ الأيمن من الداخل.

ملحوظة : حيث قمنا بمناظرة الماثل فتبين لنا وجود خدش بالوجه بجانب الأنف





س/ من محدث إصابتك تحديدا؟

ج/ المدعوة / نهى الامام السيد.





س/ ما هي كيفية قيامها بأحداث إصابتك؟

ج هي قامت بنزع الكمامة من وجهی فاحدث إصابتی وقامت بنزع جهاز اللاسلکی فحدثت إصابتی.





س/ هل من ثمة أسلحة أو أدوات أستخدمتها سالفة البيان في ذلك التعدى؟

ج/ هي تعدت عليا بيدها.





س/ ما مقصدها من ذلك ؟

قامت بالتعدي عليا لمقاومتی بالقوة ومنعي من أداء عملی





س /تمكنت سالفة البيان من إتلاف جهاز اللاسلكي؟

ج/ حال قيامها بمقاومتی قامت بنزع الجاهز من بدی وقامت بکسر قطعة الهوائي الخاصة به .





أحد الشهود

فيما قال محمد حسن عبد الله عابدين - محامى حر-





س/ ما تفصیلات ما حدث؟

ج/ اللي حصل إني كنت متواجد في المحكمة لإنهاء أعمال إدارية خاصة بمكتبي في القاهرة ، وأثناء دخولي للمحكمة شاهدت واحدة واقفة وكانت بتصور أبواب المحكمة بالموبايل الخاص بها وعلشان باجي هنا باستمرار فعارف المقدم وليد بأنه رئيس حرس المحكمة وشوفته وسمعته وهو بيقولها انتي حضرتك بتصوري ايه بعد إذنك فقالت له أنا من منظمة الأمم المتحدة قالها بعد إذنك عاوز اشوف الكارنية قالته أنا مش هطلعه واعمل اللي أنا عاوزه وأنتوا عالم زبالة و وسخة ، فطلعت اشوف الشغل في الدور الثاني اللي فيها نيابة النزهة فسمعت صوت دوشة فرحت أشوف في ايه لاقيتها كانت بتصور ابواب مکاتب وكلاء نيابة النزهة ومكتب رئيس النيابة وبعد كده المقدم ولید استوقفها فشدته من الكتافة الشمال فقطعتها والمقدم وليد معاه جهاز لاسلكي فمسكت الجهاز ورمته على الأرض و بعدها هي مشيت عند مكتب أمناء السر لنيابة المقدم وليد قالها تاني أنتي بتصوري ليه انتي ملكيش حق انك تصوري وقالت له يا . ياللي بتسرقوا فلوس البنك روحوا الأول رجعوا الفلوس یا حرامية يا نصابين وشوفوا مين بيصور ومين بيعمل ايه يا وسخ يا حرامي وضربته في صدره من الناحية الشمال خمس مرات بالبوكس ، وكل ده والمقدم وليد مطلعش لفظ خارج ولا اتعدی عليها





أحد الشهود

س/ وما التصرف الذي بدر من المدعوة / نهى الإمام الشيخ عقب ذلك ؟

ج/ هى مشيت ناحية مكاتب أمناء نيابة النزهة.





س/ وهل قام المقدم / ولید عسل بتعقب سالفة الذكر ؟

ج/ أيوة هو مشي وراها .





س/ وهل دار بين المقدم / ولید عسل والمدعوة/ نهى الإمام الشيخ أية حوار؟ نسا وما مضمون ذلك الحوار ؟

ج/ ايوة





س/ وما مضمون ذالك الحوار

ج/ هو سألها انتي ليه تاني بتعملي ليه كده وهي ردت عليه أنا أعمل اللي أنا عوزاه براحتي





س/ وما مضمون الألفاظ التي وجهتها المدعوة / نهى الإمام الشيخ نحو الضابطا ولید عسل ؟

ج/ هي ياللي بتسرقوا فلوس البنك روحوا الأول رجعوا الفلوس یا حرامية يا نصابين وابقوا دوروا على الناس وشوفوا مين بيصور ومين بيعمل ايه يا وسخ.





س/ وهل قامت المدعوة / نبى الإمام الشيخ بالتعدي على الضابطا وليد عسل ؟ وما طبيعة ذلك التعدي ؟

ج وهي بتشتمه قامت ضرباه بایدها فأعلى الصدر الظابط من الناحية الشمال بالبوكس .





س/ وبأي يد قامت بالمدعوة / نهى الإمام الشيخ بارتكاب ذلك الفعل ؟

ج/ بايدها اليمين .





س/ وهل تنهي إلى مسمعك مضمون الحوار؟

ج/ أيوة.





س / وما هو مضمون ذلك الحوار ؟

ج/ هو سألها فين كمامتك يا أستاذه فقالتله اتكلم بأسلوب احسن من كده..





س/ و ما الفترة الزمنية المستغرفة لذلك الحوار؟

ج مخدتش وقت.





س/ وما الإجراء الذي اتخذه الضابط ولید عسل نحو المدعوة / نهى الإمام الشيخ انذاك ؟

ج / هو طلعها بره .





س/ وما التصرف الذي بدر منك أنذاك ؟

ج/ أنا كملت شغل عادي.





س/ وهل أبصرت المدعوة / نهى الإمام الشيخ تارة أخرى بمجمع المحكمة؟

ج/ أيوة .





س/ وما الحالة التي أبصرت عليها سالفة الذكر أنذاك ؟

ج/ أنا شفتها بتجري وطالعة على السلم فوق ف النيابة.





س/ وما التصرف الذي بدر من الضابط ولید عسل حيال ذلك ؟

ج / أنا شفته و وهوا طالع بيجرى وراها والعساكر وراه .





س/ والى اى جهة توجهت المدعوه نهي الإمام الشيخ حلل صعودها الدرج ؟

ج/ طالعة الدور اللي فيه النيابة



