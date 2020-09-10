أخبار التوك شو| أبو العينين لـ طارق عامر: شرفت ونورت صدى البلد.. والأخير: مستمرون في البناء.. أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إننا نسعى إلى إعادة الثقة لقطاع الأعمال، لإعادة العمل وعدم التخوف من ضخ أموال في السوق.





وأضاف طارق عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شيلنا 40 مليار جنيه مديونيات على شركات وكنا نعقد اجتماعات مع القطاع الخاص لحل مشاكلهم".











