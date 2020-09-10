أخبار التوك شو| أبو العينين لـ طارق عامر: شرفت ونورت صدى البلد.. والأخير: مستمرون في البناء.. أحمد موسى يصفق لـ الحكومة على الهواء

أبو العينين لـ طارق عامر: شرفت ونورت صدى البلد.. والأخير: مستمرون في البناء
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:
أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بـ لقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي، مع الإعلامي أحمد موسى، الليلة.
ووجه محمد أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، حديثه إلى محافظ البنك المركزي قائلا: "شرفت ونورت صدى البلد".
قام الإعلامي أحمد موسى، بالتصفيق لـ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، موضحًا أنالحكومة قامت بتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه بعد حديث رئيس الحكومة اليوم لن يجرؤ أى شخص رفض طلب تصالح من مواطن.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إننا نسعى إلى إعادة الثقة لقطاع الأعمال، لإعادة العمل وعدم التخوف من ضخ أموال في السوق.
وأضاف طارق عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شيلنا 40 مليار جنيه مديونيات على شركات وكنا نعقد اجتماعات مع القطاع الخاص لحل مشاكلهم".
أكد دكتور أحد الشناوي خبير المياه والسدود أن كارثة فيضانات السودان؛ تعود إلى أن جزءا من سد النهضة، انهار؛ مما تسبب في حدوث موجات كبيرة للمياه منه، دمرت أحد السدود في السودان.
وأضاف الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور، أن هناك كهف أسفل سد النهضة عمقه 15 مترا، مشيرا إلى أنه حدث به نوع من الكسر، وتسبب بشكل رئيسي في فيضانات السودان.
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أزمة مخالفات البناء نتيحة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.
أكد النائب لواء هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب أن الدولة المصرية وضعت ملف التعليم أحد اهم الأولويات الأساسية التي سعت لتطويرها، فكان الشغل الشاغل لها.
وأضاف أباظة خلال لقاء له لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن بناء الدولة سيكون عن طريق العلم والانتماء والطموح حتى يتم خلق إنسان مصري يتمكن من تحمل المسئولية.
وصف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الفلاح المصري بـ"جيش مصر الأخضر".
وأضاف "القرش"، في حوار ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، أن الفلاح المصري بمجهوده وحفاظه على التباعد الاجتماعي؛ يؤكد حرصه على سلامة البلد، وأنه مصدر أمان وغذاء المواطن المصري.
أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة أنه سيتم إتخاذ إجراءات لتحويل مستشفى القصر العيني الفرنساوي من وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة علاج بأجر، ورفع مستوى جودة الأداء وكفاءة الرعايات والطوارىء.
وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن سيتم الإتجاه نحو تحويل مستشفى القصر العينى الفرنساوي من وحدة تقدم العلاج بأجر إلى وحدة تقدم العلاج الإقتصادي للمواطنين.
قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إنه لم يظلم الفنان محمد رمضان حينما تقدم ضده ببلاغ للنائب العام بأنه خالف تعليمات الدولة بعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا له ولجميع المواطنين المخالطين له.
وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يعتبر أعمال الفنان محمد رمضان أعمالًا فنية على الإطلاق لأن الفن رسالة سامية وليست بلطجة، مشيرًا إلى أن أعمال الفنان تتحدث عنه وعن سلوكياته.
عرضت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو، مساء اليوم الأربعاء، للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهو مصاب بالسعال.
وأظهر مقطع الفيديو، الرئيس الفرنسي وهو يتحدث بجوار عدد من المواطنين، مرتديا قناعا، قبل أن يخلعه، ويدخل في نوبة سعال.