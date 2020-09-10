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سيارات

سوبارو تقدم xv الرياضية الجديدة 2021

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
سوبارو XV
سوبارو XV
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أماني نوار
كشفت شركة سوبارو عن سيارتها الجديدة XV موديل 2021 بمحرك بوكسر 4 أسطوانات سعته 2000 سي سي 154 حصان وعزم دوران 196 نيوتن متر .

ويتصل  المحرك بناقل حركة يدوي 6 سعرات أو ناقل حركة اوتوماتيك CVT  ، وجيمع نسخ XVبنظام  دفع رباعي مع توجيه نشط لعزم الدوران

أما نسخة  Premium XV  فقد حصلت على تصميم خارجي مطور ، ومصابيح ضباب ، ومرايا جانبية بلون الهيكل ، ونظام صوتي 6 سماعات صوت ومدخلات USB مزودجة .

تتمتع السيارة بمحرك سعته 2500 سي سي بقوة 185 حصان ، و 238 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار نظام  x-mode .

أما داخل المقصورة، فالسيارة مزودة بنظام أتوماتيكي للتحكم في الحرارة ، ونوافذ وأقفال كهربائية ، ونظام معلومات وترفيه بشاشة مقاس 6.5 بوصة مع  نظامي Android Auto و Apple CarPlay.

وعن النظام الصوتي؛ فتتميز بنظام صوتي 6 سماعات صوت ومدخلات USB مزدوجة وسنجد أن  النسخة الرياضية فهى مزودة بمحرك بسعته 2500 سى سى بقوة 185 حصان و238 نيوتن متر من عزم الدوران.
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