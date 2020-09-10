سوبارو تقدم xv الرياضية الجديدة 2021

كشفت شركة سوبارو عن سيارتها الجديدة XV موديل 2021 بمحرك بوكسر 4 أسطوانات سعته 2000 سي سي 154 حصان وعزم دوران 196 نيوتن متر .



ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 6 سعرات أو ناقل حركة اوتوماتيك CVT ، وجيمع نسخ XVبنظام دفع رباعي مع توجيه نشط لعزم الدوران



أما نسخة Premium XV فقد حصلت على تصميم خارجي مطور ، ومصابيح ضباب ، ومرايا جانبية بلون الهيكل ، ونظام صوتي 6 سماعات صوت ومدخلات USB مزودجة .



تتمتع السيارة بمحرك سعته 2500 سي سي بقوة 185 حصان ، و 238 نيوتن متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة أوتوماتيك متغير باستمرار نظام x-mode .



أما داخل المقصورة، فالسيارة مزودة بنظام أتوماتيكي للتحكم في الحرارة ، ونوافذ وأقفال كهربائية ، ونظام معلومات وترفيه بشاشة مقاس 6.5 بوصة مع نظامي Android Auto و Apple CarPlay.



وعن النظام الصوتي؛ فتتميز بنظام صوتي 6 سماعات صوت ومدخلات USB مزدوجة وسنجد أن النسخة الرياضية فهى مزودة بمحرك بسعته 2500 سى سى بقوة 185 حصان و238 نيوتن متر من عزم الدوران.

