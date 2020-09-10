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رياضة

إخفاء العقد وعدم سداد المستحقات.. المصري يعيد أزمة التوأم من جديد مع طارق العشري

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:08 ص
طارق العشري
طارق العشري
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عمرو ابوبكر
كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن أن طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، لا يوجد له عقود موثقة داخل الجبلاية؛ تتضمن تعاقده مع الفريق البورسعيدي، وأن كل فترة تواجده مع الفريق تعد غير سارية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الأمر يدين نادي المصري البورسعيدي ويطرح سؤالاً على الجهات الرقابية لادانة المصري، حيث إنه من الضروري توثيق العقود التي بين الأندية واللاعبين والإدارة الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن جانبه، كشف أحد مسئولي النادي المصري، أن طارق العشري وقع على عقود تعاقده مع المصري البورسعيدي رسميًا، وذلك بموجب العقود المتواجدة مع النادي.

ولكن بعد تصريحات مصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن عقد العشري مُختفى والمصري على وشك أن يدخل في أزمة جديدة مثل ما حدث مع التوأم حسن.

ومن المقرر أن طارق العشري بموجب عقده له شهران ونصف مستحقات، وتقاضى أربعة أشهر بنصف راتب خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

ويبدو أن المصري وطارق العشري لم يتوصلا إلى اتفاق، حيث إن العشري لم يتم التواصل معه من أحد مسئولي النادي البورسعيدي حتى الآن.

وعلمت مصادر خاصة أن الجهاز الفني الراحل من المصري يطالب مجلس الإدارة بإظهار العقد، للحصول على مستحقاتهم بالكامل كما ينص عقودهم. 

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