أول تعليق من أمريكا على أحكام قضية خاشقجي

دعت الولايات المتحدة، في أول تعليق منها على أحكام القضاء السعودي في قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، سلطات المملكة إلى ضمان محاسبة كل المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.





وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في حديث لمعهد بروكنز الأمريكي، أمس الأربعاء: "رأينا التقارير حول القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن القضاء السعودية خلال محاكمة 8 أشخاص بشأن قضية مقتل خاشقجي.. كنا نتابع ونراقب عن كثب العمليات القضائية في السعودية عقب أحكام ديسمبر 2019، وسنواصل القيام بذلك".





وأضاف "نواصل العمل مع شركائنا السعوديين لضمان إكمال السلطات تحقيقا شاملا في قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين واتخاذ خطوات هيكلية عملية لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل".





وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.





وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.



