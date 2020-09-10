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رياضة

أحمد مجاهد: أنا ابن اتحاد الكرة.. وهذه رسالتي للجنة الخماسية.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:38 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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محمد رشاد
أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن أي موضوع يتحول للجهات الرقابية الكبرى يشعر بالاطمئنان، لثقة الناس فى هذه الجهات .

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أنا إبن اتحاد الكرة وتدرجت في الوظائف من عضو لجنة لعضو إدارة لعضو مجلس إدارة، مثل إبن الأهلي أو الزمالك".

وأكمل: "رسالتي للمسؤولين الحاليين في الاتحاد أن يحبوا المكان والموظفين".

وأتم: "مش أعمل أبواب بالبصمة لكي لا يجلس أحدا من الموظفين معي، أنا كنت باكل سندوتشات أحمد محب المدير المالي".
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