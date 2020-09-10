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توك شو

أخبار التوك شو.. أبو العينين: الرئيس السيسي يبني دولة حضارية ووهب حياته لبناء الوطن.. محافظ البنك المركزي يرجح عدم مد فترة تأجيل أقساط القروض.. الحكومة توضح مخالفات لا يتم التصالح فيها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:


أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بلقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد".


أكد الدكتور أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أن هناك تعديات تمت بوضع اليد على أراضي الدولة منذ عشرات السنوات، لافتا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة استرداد أراضي الدولة وسيتم اتخاذ إجراءات سواء بتقنين الوضع أو القيام بإزالات.


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، أكد أنه لم يتم إزالة أي منزل به مواطنون، موضحًا: "على الجميع التصالح قبل يوم 30-9".


قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه في الغالب لن يتم مد فترة تأجيل أقساط القروض بعد انقضاء مدة الـ 6 أشهر التي تم إعلانها ضمن إجراءات التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.


قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه لا صحة لتغيير شكل العملة في مصر.


أكد دكتور أحد الشناوي، خبير المياه والسدود، أن كارثة فيضانات السودان؛ تعود إلى أن جزءا من سد النهضة، انهار؛ مما تسبب في حدوث موجات كبيرة للمياه منه، دمرت أحد السدود في السودان.


قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك منازل مخالفة، ولكن ينطبق عليها قانون التصالح، فهؤلاء لن يمسهم أحد، وبمجرد أن يتقدموا للتصالح؛ يتم وقف أي إجراء ضدهم.


قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن 30-9 هو آخر موعد لـ التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن الحكومة لن تسمح بمد فترة ثانية.


علق الإعلامى تامر أمين، على واقعة الطفلة التى تقود سيارة نقل ثقيل على الطريق السريع.
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