أحمد مجاهد: لا أشكك في نزاهة اللجنة الخماسية.. ولكن لا أحد فوق القانون.. فيديو

تحدث أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن قضية اختفاء الكؤوس من مبنى الجبلاية مؤخرًا.





وقال "مجاهد"، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "اتحاد الكرة بعد الحريق أصبح مبنى مأجور لا يوجد به شىء، ثم قام قسم قصر النيل بتسليم كأس من الكؤوس للاتحاد بمحضر رسمي".





وتابع: "تسلم نسختين ثروت سويلم، واصبح لدينا نسختين من أمم افريقيا، الجديد وكأس 86 وكأس دورة عربية في البحرين"، موضحا بعد التجديد تم وضع الكؤوس في بهو الاتحاد.





واستكمل "أتمنى ان يتم فتح التحقيق مرة أخرى في حريق الاتحاد، المحاضر اليدوية واول جمعية عمومية "اتحرقت" وهذه لا تقدر بثمن".





وأكد "الإدارة المالية بالجبلاية على اعلى درجة من الاحترام والأمانة، وإذا كان هناك خطأ إداري فلابد من محاسبة المخطئ فلا يوجد أحد فوق المحاسبة".

وأتم تصريحاته "هناك من يتصور ان أعضاء اللجنة الخماسية لهم علاقات قوية ولديهم حماية لكن ليس هناك أحد فوق القانون مع العلم أنني لا أشكك في اللجنة بنسبة واحد في المليون".



