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رياضة

أحمد مجاهد: أنا أكثر من تصادم مع ثروت سويلم ..فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن بطولة أمم أفريقيا الماضية 2019 كان هناك تشديد أمني بسبب نسخة من كأس الأمم التي وصلت مصر مع مندوب من الكاميرون.

‎وقال "مجاهد"، في تصريحاته ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن جميع النسخ المتواجدة غير أصلية فليس هناك أزمة من عمل 10 نسخ من كأس الأمم ويتم توزيعها على فروع الاتحاد.

وتابع أنه أكثر شخص تصادم معه ثروت سويلم لأنه مجامل جدًا ويفعل ذلك في أمور بسيطة.

وأضاف أن التعامل مع الموظفين في الاتحاد أصبح بطريقة صعبة.

وأتم أن محمود الشامي كان حريصا على تكوين علاقة جيدة مع عمال الاتحاد وحتى الآن يتواجد معهم في جميع المناسبات.
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