أهم الأخبار.. حقيقة توقف تجارب لقاح كورونا.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا..عقوبة جديدة على صالح جمعة

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





اليونان تقدم مقترحات إلى الناتو لخفض التصعيد مع تركيا

قررت اليونان تقديم مجموعة من المقترحات لإنشاء آلية للمساعدة في تخفيف التوتر المتصاعد مع أنقرة بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط ​​إلى الناتو .. للمزيد اضغط هنا





مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي للغياب عن تدريبات القلعة الحمراء اليوم.





بيعلم بنته القيادة.. الأمن يضبط والد طفلة التريلا

وضح مصدر امنى حقيقة الفيديو المتداول للفتاة التى تقوم بقيادة سيارة نقل .





أسترازينيكا الأمريكية تكشف مفاجأة عن توقف تجارب لقاح كورونا

فجرت شركة أسترازينيكا الأمريكية، اليوم الأربعاء، مفاجأة، حيث نفت توقف تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بسبب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض. . للمزيد اضغط هنا





معرفوش ومحصلش.. ننشر نص التحقيقات في قضية سيدة المحكمة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة

حصل "صدى البلد" على نص تحقيقات النيابة وشهادة الشهودة فى القضية رقم ۱۲۳۳۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح النزهة، والمتهمة فيها المستشارة نهي الامام بالنيابة الادارية بالتعدي علي المقدم وليد عسل قائد حرس محكمة مصر الجديدة. ..للمزيد اضغط هنا









خبير مائي يفجر مفاجأة.. كسر في سد النهضة تسبب بـ فيضانات السودان.. فيديو