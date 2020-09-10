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مرأة

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

نشر الدكتور محمود سيد استشارى تجميل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام؛ مجموعة من الصور الفنانة هنادى مهنا ؛ معلقا لها: "مبروك على نيو لوك".

وظهرت هنادى مهنا فى الصور بفستان زفاف وهو ما أبرز قوامها الرشيق المتناسق وما اعتبره البعض من جمهورها خضوعها لعملية تجميل.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادى مهنا مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.



من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور
من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور
من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور
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