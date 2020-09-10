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توك شو

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يوضح خطورة البناء على الأراضي الزراعية.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:43 ص
التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية
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اسراء صبري
قال علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن الرئيس السيسي وضع التعدي على الأراضي الزراعية نصب عينيه، متابعا "الرئيس السيسي كلف كل الجهات المعنية بتوجيهات حاسمة؛ لعدم تكرار التعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى".

وأضاف "عزوز"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر تعليمات لكل المسئولين عن هذا الملف من الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات الزراعة بعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء على أو البناء عليها، مؤكدا أن "أثر ذلك يكون على المجتمع ككل".

وأوضح أن عملية البناء هذه تتم بصورة عشوائية، ولا يوجد لها ضوابط، مشددًا على أن التصدي لها كان لا بد أن يتم كما يحدث حاليا، مستطردا "تجريف الأراضي الزراعية له آثار سلبية متعددة على المواطنين". 

ونوه بوجود مشروع استصلاح مليون ونصف فدان، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعى ونسب الاكتفاء الذاتى، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين. 

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