إصابة 5 أشخاص من بينهم أطباء في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة وقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي باستقبال ٥ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بنطاق المركز.





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وأصيب في الحادث كل من "محمد عبد القوي محمد الفاضلي ٣٠سنة، مقيم بمركز إيتاي البارود، سعد عبد العاطي مطر ٣٧سنة، الدكتور أحمد عيد عوض ٣٠سنة مقيم في مركز رشيد، الدكتورة صفاء عبد القادر الصياد ٣٥سنة مقيم في مركز دمنهور، ياسر رمضان عبد الرحمن رسلان ٣٥ سنة مقيم في مركز دمنهور".





وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.