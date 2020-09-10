انتهاء عرض مسلسل The walking dead بعد الموسم الـ 11

كشفت قناة AMC عن أن الموسم الـ 11 سيكون الأخير لـ المسلسل الأمريكي الشهير the walking dead، لافتة إلى أنه سيستمر عرض المسلسل حتى نهاية العام الجاري.





وقالت القناة الأمريكية، إن هناك خططا من أجل تقديم عملين دراميين مشتقين من أحداث مسلسل The walking dead.





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كما لفتت قناة AMC إلى أن لم يحدد حتى الآن اسم الأعمال الدرامية الجديدة على أن يتم عرضها في 2023.





تتمحور قصة المسلسل حول نائب المأمور ريك غرايمز، الذي يستيقظ من غيبوبة ليرى العالم مدمرًا، ويصبح ريك قائدا لمجموعة من الناجين الهاربين من مدينة أتلانتا، في ولاية جورجيا محاولين حماية بعضهم البعض والبقاء على قيد الحياة بأي وسيلة ممكنة.



