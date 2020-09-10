فيفي عبده ولقاء الخميسي الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

اعتادت نجمات الفن والمشاهير على مشاركة متابعيهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الإطلالات التي تألقن بها سواء في المناسبات الرسمية أو جلسات التصوير أو إطلالاتهن اليومية.





وخطفت خلال هذا الأسبوع الكثير من نجمات الفن والمشاهير الأنظار بإطلالاتهن المتنوعة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، فتألقت الفنانة فيفي عبده بفساتين عصرية؛ ما منحها إطلالة شبابية.





اِقرأ أيضًا..





بينما ظهرت ياسمين صبري بملابس رياضية كشفت عن قوامها المثالي، وارتدت لقاء الخميسي هوت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية بسيطة باللون الأبيض، اختارت نجلاء بدر فستانا صيفيا خلال تواجدها بأحد الشواطئ.





كما ظهرت المذيعة مفيدة شيحة بفستان قصير اتسم بالترتر اللامع خلال الاحتفال بعيد ميلادها، بينما اعتمدت هنا الزاهد على إطلالة أنيقة كشفت عن جمالها.





في حين تألقت ريا أبي راشد بمجموعة من الفساتين الملفتة والفخامة خلال تواجدها في مهرجان فينسيا، كما لفتت أيسل خالد ملكة جمال مصر في الصور بإطلالات مميزة وساحرة من توقيع سامو هجرس.





إليكم أبرز إطلالات النجمات خلال الأسبوع ...



