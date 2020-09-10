بسعر 692 ألفا.. لاند روفر 2021 بنسخة هجينة

أزاحت لاند روفر الستار عن طراز ديفندر عام 2021 الذي يتميز بالعديد من الإضافات وفي مقدمتها إنتاج نسخة هجينة بالقابس تحت اسم ديفندر p400 e.





ومن المفترض أن تنطلق السيارة بمحرك بنزين مكون من 4 سلندر بسعة 2.0 لتر مع محرك كهربائي مساعد لتولد السيارة قوة قدرها 398 حصانا.





ومن المنتظر أن تنطلق السيارة بمحرك بنزين مكون من 4 سلندر بسعة 2.0 لتر مع محرك كهربائي مساعد لتولد السيارة في المجمل قوة قدرها 398 حصانا.