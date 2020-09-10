بسعر 692 ألفا.. لاند روفر 2021 بنسخة هجينة

أزاحت لاند روفر الستار عن طراز ديفندر عام 2021 الذي يتميز بالعديد من الإضافات وفي مقدمتها إنتاج نسخة هجينة بالقابس تحت اسم ديفندر p400 e.
ومن المفترض أن تنطلق السيارة بمحرك بنزين مكون من 4 سلندر بسعة 2.0 لتر مع محرك كهربائي مساعد لتولد السيارة قوة قدرها 398 حصانا.
ومن المنتظر أن تنطلق السيارة بمحرك بنزين مكون من 4 سلندر بسعة 2.0 لتر مع محرك كهربائي مساعد لتولد السيارة في المجمل قوة قدرها 398 حصانا.
كما يمكن لنسخة لاندروفر ديفندر الهجنية بالقابس أن تنطلق من السكون وتتسارع حتى سرعة 96 كيلو متر في الساعة في 5.4 ثانية ، كما تبلغ سرعتها القصوى 209 كيلو متر في الساعة .
سنجد ان المقصورة الداخلية للاند روفر ديفندر الهجينة تتسع إلى 5 أو 6 ركاب يمكنهم الجلوس بشكل مريح بداخلها.
وتأتي هذه النسخة بمحرك الديزل المكون من 4 سلندر لصالح محرك ديزل آخر جديد من 6 سلندر قوته 296 حصان، ويبلغ عزم الدوران الأقصى له حوالي 650 نيوتن .متر.
ومن المفترض أن يبدأ أسعار ديفندر 2021 الجديدة من 46.100 دولار في سوق الولايات المتحدة أي مايقرب من 692 ألف جنيه مصري.