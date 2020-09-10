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فن

في ذكرى ميلاد رياض السنباطي.. تعرف على الجوائز التي حصل عليها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم 10 سبتمبر ذكرى ميلاد وفاة الموسيقار والملحن رياض محمد السنباطي الذي لحن 90 عملا لـ أم كلثوم، تعرف على حياته ومشواره الموسيقي.

وُلد في عام 1906 بمدينة "فارسكور" بدمياط شمال دلتا مصر وكان والده مقرئ يغني في الأفراح والموالد في القري الريفية وبدأ التلحين وهو في التاسعة من عمره ثم بدأ يذهب مع أبيه الموالد والأفراح لنمو مهاراته الموسيقية.

حصد رياض محمد السنباطي الكثير من الجوائز أبرزها , وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام1964 , جائزة اليونسكو العالمية وكان الوحيد عن العالم العربي ومن بين خمسة علماء موسيقيين من العالم نالوا هذه الجائزة على فترات متفاوتة , عضو في جمعية المؤلفين بفرنسا.

وفي عام 10 سبتمبر عام 1981 فارق الحياة ولكن ترك بصمته في عالم التلحين ومع فريق أم كلثوم وبلغت أعماله 539 عملا.
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