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وسيم السيسي: الدراسات الحديثة تشير إلى أن الأهرامات لم تكن مقابر في الأصل.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:09 ص
وسيم السيسي، عالم
وسيم السيسي، عالم البصريات
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اسراء صبري
قال وسيم السيسي، عالم البصريات، إننا لا نعلم أي شيء عن المقابر، ولكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الأهرامات لم تكن مقابر.

وأضاف "السيسي"، في حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أحد العلماء الصرب أوضح أن الهرم الأكبر هو الذي كان ينير مصر بالكامل، معقبا "هناك العديد من الأشياء التي تمت سرقتها من مصر خلال الحملة الفرنسية".

وأكد أن الحضارة المصرية عاشت لأنها قامت على العدل والعدالة بين الحاكم والمحكوم، وتساوي الجميع أمام القانون، متابعا الدول الرخوة بينها عامل مشترك وهو غياب سيادة القانون.

وفيما يخص تطوير الميادين، فأوضح أن ميادين العالم أجمع بها مسلات، وأنا سعيد جدا بوضع مسلة في ميدان التحرير.

وأشار إلى أن المتاحف هي أكبر دليل على الحضارة المصرية القديمة، معقبا: العاصمة الإدارية الجديدة مبنية على الطراز القديم.

ولفت إلى أن مصر هي من صدرت جميع الأعياد للعالم أجمع.

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