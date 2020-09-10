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أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي ينفي رغبة الحزب الحاكم إجراء انتخابات العام الحالي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
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أ ش أ
نفى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الأربعاء، رغبة الحزب الليبرالي الحاكم في إجراء انتخابات مبكرة خلال الخريف الحالي.

وعلى هامش حديثه اليوم في تورنتو عن الدعم الجديد للشركات المملوكة لذوي البشرة السمراء، قال ترودو في مؤتمر صحفي: "الليبراليون لا يريدون إجراء انتخابات هذا الخريف"، مضيفًا أن حكومته ليس لديها مصلحة في إجراء انتخابات في عام 2020.

وقال ترودو ردا على سؤال بشأن الانتخابات: "كنت واضحا للغاية، لا مصلحة للحكومة في إجراء انتخابات هذا الخريف."

وأوضح أن هناك مخاوف حقيقية بشأن الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا في الوقت الحالي، وسيكون تركيز حزبه على التواجد لمساعدة الكنديين وإعادة إنعاش الاقتصاد.

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