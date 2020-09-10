يوناني لاجئ في أفريقيا.. وفاة المحامي جورج بيزوس صديق عمر نيلسون مانديلا

توفي المحامي الشهير جورج بيزوس، عن عمر يناهز 92 عاما، وهو كبير محامي حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا الذي اشتهر بالدفاع عن نيلسون مانديلا.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، نال شهرة واسعة بتمثيله بعض أشهر النشطاء السياسيين في البلاد خلال سنوات الفصل العنصري، وأصبح بيزوس أحد واضعي الدستور الجديد لجنوب إفريقيا.





وأ علن الرئيس سيريل رامافوزا وفاته، قائلًا إن السيد بيزوس "ساهم بشكل كبير في ديمقراطيتنا"، و قالت عائلته إنه "مات بسلام في المنزل لأسباب طبيعية"، فيما وصفه الرئيس رامافوزا ، أثناء نعيه، أمس الأربعاء ، بأنه عقل قانوني ثاقب، وقال إن وفاته محزنة للغاية للدولة.





وكان قد وُلِد في اليونان لكنه جاء إلى جنوب إفريقيا في سن 13 عامًا كلاجئ من الحرب العالمية الثانية واستقر في جوهانسبرج ، حيث تدرب كمحام، و اشتهر على نطاق واسع بعمله مع نيلسون مانديلا.





ويعد بيزوس أحد المحامين الذين مثلوا مانديلا في محاكمة الخيانة العظمى التي بدأت عام 1956، و مثل المحامي مانديلا خلال محاكمة ريفونيا ، عندما حكم عليه وسبعة آخرين بالسجن مدى الحياة في عام 1964 بتهمة السعي للإطاحة بحكومة الفصل العنصري.





يعود الفضل إلى بيزوس في إضافة عبارة "إذا لزم الأمر" إلى خطاب مانديلا الشهير في المحاكمة ، حين قال إنه مستعد للموت، وقالت مؤسسة نيلسون مانديلا في بيان يوم الأربعاء إن "الصداقة بين السيد بيزوس ومانديلا امتدت لأكثر من سبعة عقود وكانت أسطورية".



