موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".





ويعاني الزمالك من غياب حازم في لقاء سموحة بالإضافة إلى غياب أحمد عيد للإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.





يدير مباراة الزمالك وسموحة الدولى محمود البنا على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود أبو الرجال واحمد توفيق وحكما رابعا هانى أمين وحكم الفيديو محمود بسيوني ومساعده احمد حامد.









تنطلق مساء اليوم الخميس 10 - 9 -2020 مباراة فريق الزمالك وسموحة على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020.