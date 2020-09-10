AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الخميس 10 - 9 -2020 مباراة فريق الزمالك وسموحة على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

ويعاني الزمالك من غياب حازم في لقاء سموحة بالإضافة إلى غياب أحمد عيد للإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

يدير مباراة الزمالك وسموحة الدولى محمود البنا على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود أبو الرجال واحمد توفيق وحكما رابعا هانى أمين وحكم الفيديو محمود بسيوني ومساعده احمد حامد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

حكام مباريات الخميس.. البنا يدير لقاء الزمالك وسموحة ونور الدين لـ بيراميدز والمصري

ترشيحاتنا

شوبير يسخر من بيان الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من التعليق على مباريات الفريق

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

في عيد ميلاد فريدة سيف النصر تعرف على اسمها الحقيقي

طريقة تثبيت أندرويد 11 على هاتفك

بحجة التواصل معها.. وزيرة الهجرة تحذر من «أكونت» وهمي يستغل المواطنين لسرقة حساباتهم

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

AdvertisementS

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

رد فعل غاضب من الزمالك عقب تصريحات والد الطفل الغريق في النادي

مرتضى منصور يكشف تفاصيل عرض الزمالك لـ شريف إكرامي.. ويتهم شوبير بالتسبب في رحيله عن الأهلي

الحسم خلال ساعات| الكاف يؤجل نصف نهائي أبطال إفريقيا والنهائي في نوفمبر.. تعرف على المواعيد الجديدة

ليس لديه رحمة.. مرتضى منصور يفتح النار على الخطيب عقب موافقة الأهلي على تأجيل نصف نهائي أفريقيا

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

شوبير يسخر من بيان الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من التعليق على مباريات الفريق

مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني ..فيديو

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

خاص| شوبير يكشف سر عودته للتعليق على المباريات

إخفاء العقد وعدم سداد المستحقات.. المصري يعيد أزمة التوأم من جديد مع طارق العشري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور