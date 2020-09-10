AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء سويدان: هذه شروط الرجل الذي أرتبط به

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تفكر في الارتباط والزواج مرة أخرى وهذا ما أكدته خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد".

وتابعت: هناك شرط لابد وأن تتوافر في الرجل الذي سوف أرتبط به مثل الصدق والتفاهم ولابد وأن يكون بيننا لغة حوار.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل " البيت الكبير " وهو من بطولة  كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج هادئ.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

بـ البرقع.. لقاء سويدان تخطف أنظار متابعيها

فستان أسود بـ شراشيب..لقاء سويدان تبهر متابعيها على انستجرام

لقاء سويدان تستعرض أنوثتها في صورة جديدة ..شاهد

بدون ماكياج.. لقاء سويدان بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

برفقة عادل إمام.. لقاء سويدان تسترجع ذكرياتها في "أستاذ ورئيس قسم"

ترشيحاتنا

لقاء سويدان: هذه شروط الرجل الذي أرتبط به

السعودية تعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن

خلافات لم نشهدها من قبل.. ثروت الخرباوي: جسم الجماعة يتفتت.. فيديو

قصة حب كبيرة وملخبطة.. ليلى علوي تسترجع ذكرياتها في فيلم غرام الأفاعي

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

دعاء تيسير الأمور.. كلمات مأثورة واظب عليها يوميا لتذليل الصعاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور