بعد رحيله لـ بيراميدز.. هاشتاج #إلغاء_متابعة_رمضان_صبحى يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الغاء_متابعة_رمضان_صبحي ، بعد انتقاله من النادي الأهلي إلي بيراميدز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#إلغاء_متابعة_رمضان_صبحى بلوك وننسي ونقطه ومن أول السطر ومع حد تاااني يستاهل. طاهر محمد طاهر" و "‏هل دي محتاجة تفكير ‎#إلغاء_متابعة_رمضان_صبحى".









وقال آخرون، إنه لابد على كل اهلاوى إلغاء متابعته" و "‏اعتقد الموضوع مش محتاج هاشتاج الموضوع ان الغاء المتابعه واجب على كل اهلاوي حريص على كرامة ناديه الغاء المتابعه ليس هدف وانما وسيله من وسائل كثيرة يجب على كل اهلاوي استخدمها ومنه بل واولها وضعه في حجمة الطبيعي هو ومن يسانده".







