مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 10 - 9 - 2020، عدة مواجهات مهمة في الدوري الفرنسي والدوري التونسي والمصري.
ويعرض موقع "صدى البلد"، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X باريس سان جيرمان – 9:00 مساء – beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري التونسي
الترجى X نجم المتلوى – 5:00 مساء
النجم الساحلى X الملعب التونسى – 5:00 مساء
الصفاقسى X الأفريقي – 5:00 مساء – Alkass Two HD
البنزرتى X شبيبة القيروان – 5:00 مساء
اتحاد بن قردان X هلال الشابة – 5:00 مساء
مستقبل سليمان X الاتحاد المنستيرى – 5:00 مساء
اتحاد تطاوين X نادى حمام الأنف - 5:00 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
بيراميدز X المصري البورسعيدي – 3:30 عصرا – أون تايم سبورت
الإنتاج الحربى X أسوان – 6:00 مساء
المقاولون العرب X حرس الحدود – 6:00 مساء
سموحة X الزمالك – 8:30 مساء – أون تايم سبورت