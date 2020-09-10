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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
تقام اليوم الخميس 10 - 9 - 2020، عدة مواجهات مهمة في الدوري الفرنسي والدوري التونسي والمصري.

ويعرض موقع "صدى البلد"، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس  10 سبتمبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

لانس X باريس سان جيرمان – 9:00 مساء  –  beIN Sports HD 6   

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجى X نجم المتلوى – 5:00 مساء

النجم الساحلى X الملعب التونسى –  5:00 مساء

الصفاقسى X الأفريقي – 5:00 مساء –  Alkass Two HD

البنزرتى X شبيبة القيروان – 5:00 مساء

اتحاد بن قردان X هلال الشابة – 5:00  مساء

مستقبل سليمان X الاتحاد المنستيرى – 5:00  مساء

اتحاد تطاوين X  نادى حمام الأنف - 5:00  مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري 
بيراميدز X المصري البورسعيدي – 3:30 عصرا –  أون تايم سبورت

الإنتاج الحربى X أسوان – 6:00  مساء

المقاولون العرب X حرس الحدود – 6:00 مساء

سموحة X الزمالك – 8:30 مساء – أون تايم سبورت
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