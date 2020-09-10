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فن

نشرة الفن.. حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. وممثل أمريكي يتهم كيفين سيبسي بالتحرش

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز نجوم الفن جاء أبرزها على النحو التالى:

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور
تألقت نيكول سمعان حبيبة المخرج طارق العريان في أحدث جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي. 


كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الممثل الامريكي انتوني راب وممثل غير معروف الهوية ،قدما بلاغ ضد الممثل الامريكي كيفين سيبسي بتهمة التحرش الجنسي. 


شارك المغني العالمي دريك جمهوره بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لنجله الوحيد Adonis. 


احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره عن طريق نشر صورة لوالدته الفنانة سمية الألفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



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