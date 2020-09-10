اشترِ آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط.. عرض الخميس

يقدم iPhone 7 أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.





ويمتلك iPhone 7 كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.





وتستطيع ِشراء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط



