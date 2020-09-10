AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اشترِ آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط.. عرض الخميس

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
اشتري آيفون 7 بـ
اشتري آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط..عرض الخميس
Advertisements
كريم جمال
لطالما بذل عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون الكثير من الجهد فى سبيل الحصول على أفضل عرض ممكن لشراء أحد إصداراته القوية، وتفادى سعر منتجات آبل المرتفع والذي يتيح لك هذا العرض اقتناء نسخة من هاتف iPhone 7 سعة 32 جيجابايت بأقل من نصف سعره.

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 سعة 32 جيجابايت عبر متجر إيباى، باللون الأسود مقابل 140 دولار أمريكي، ما يعادل 2200 جنيه مصري.

يقدم iPhone 7  أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.

ويمتلك iPhone 7 كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.

وتستطيع ِشراء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آيفون 7 مساحة 32 جيجابايت بـ 3400 جنيه فقط.. الحق العرض

اشتري آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 3900 جنيه فقط ..الحق الفرصة

عرض الخميس.. اشترِ آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

اشتري آيفون 7 بلس 128 جيجابايت بـ4000 جنيه فقط..عرض مغري

اشتري آيفون 7 بـ 3200 جنيه فقط.. أقل من نصف سعره

أرخص آيفون 7 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس

ترشيحاتنا

خلافات لم نشهدها من قبل.. ثروت الخرباوي: جسم الجماعة يتفتت.. فيديو

المحامي سمير صبري يفتح النار على محمد رمضان | شاهد

هل سورة طه تيسر الزواج؟.. الإفتاء تجيب

في عيد ميلاد فريدة سيف النصر تعرف على اسمها الحقيقي

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

شوبير يسخر من بيان الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من التعليق على مباريات الفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور