اشترِ آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط.. عرض الخميس

لطالما بذل عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون الكثير من الجهد فى سبيل الحصول على أفضل عرض ممكن لشراء أحد إصداراته القوية، وتفادى سعر منتجات آبل المرتفع والذي يتيح لك هذا العرض اقتناء نسخة من هاتف iPhone 7 سعة 32 جيجابايت بأقل من نصف سعره.
وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 سعة 32 جيجابايت عبر متجر إيباى، باللون الأسود مقابل 140 دولار أمريكي، ما يعادل 2200 جنيه مصري.
يقدم iPhone 7 أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير.
ويمتلك iPhone 7 كاميرا أساسية بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.
وتستطيع ِشراء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.