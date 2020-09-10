أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اشترِ آيفون 7 بـ 2200 جنيه فقط.. طريقة تثبيت أندرويد 11 على هاتفك

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
لطالما بذل عشاق الهاتف الذكي الأكثر شهرة فى العالم آيفون الكثير من الجهد فى سبيل الحصول على أفضل عرض ممكنة لشراء أحد إصداراته القوية، و تفادى سعر منتجات آبل المرتفع الذى، ويتيح لك هذا العرض اقتناء نسخة من هاتف iPhone 7 سعة 32 جيجابايت بأقل من نصف سعره.
بعدما أعلنت جوجل رسميًا عن أحدث أنظمة تشغيل أندرويد وهو android 11، وكشفت عن قائمة الهواتف القابلة لتحميل آخر إصدار، لذلك طرحت طريقة تثبيت التحديث الجديد على الهاتف.
يحتوي تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، على تبويب يسمى الحالة WhatsApp status، والتي يشارك من خلالها الأشخاص، مقاطع الفيديو والرسائل أو حتى الروابط مع جميع جهات الاتصال على المنصة.
كشفت شركة موتورولا Motorola، عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي والمسمى Razr 5G، وكما يوحي الاسم فهو يأتي خليفة إصدار العام الماضي والمعروف باسم Razr، وهو يجمع ما بين أحدث تقنيات الشاشات القابلة للطي مع مجموعة من مواصفات الإصدار السابق.
كشفت شركة مايكروسوفت Microsoft، مؤخرا عن اسم وسعر الجيل الجديد من منصة الألعاب إكس بوكس Xbox Series X، والذي كان يحمل الاسم الرمزي Project Scarlett، خلال حفل توزيع جوائز الألعاب لعام 2019 ، وتستعد الشركة الأمريكية عن إصدار أصغر وأكثر ملاءمة للميزانية يسمى Xbox Series S.
أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل التابع لها Android 11، والذي يجلب للمستخدمين مجموعة جديدة من المميزات تشمل عناصر التحكم في الجهاز إلى جانب ميزة تسجيل الشاشة المدمجة.
حذر خبراء أمنيون مستخدمي واتساب WhatsApp في جميع أنحاء العالم من رسائل متداولة عبر التطبيق التراسل الشهير، تحتوي "رمز تعطل" جديد سيؤدي إلى تدمير تطبيق الدردشة الخاص بك ذاتيًا.