ردا على المطالبين بتفعيل خدمة «اسأل الوزير».. شوقي: نرد على الجميع ونحتاج وقتا للعمل

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مناشدة من إحدى متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تطالب بعمل خدمة بعنوان "اسأل الوزير"؛ للرد على استفسارات العملية التعليمية، وعمل إيميل للمقترحات والشكاوى.

ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم، قائلا "نفعل هذا ليل نهار يا فندم على منصات التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة وموقع الشكاوي، وكذلك نحدد مواعيد للرد على أسئلة شائعة لأننا أيضا نحتاج وقت للعمل وتنفيذ الخطط بجانب الحوار المستمر ليل نهار".



