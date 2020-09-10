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تعليم

ردا على المطالبين بتفعيل خدمة «اسأل الوزير».. شوقي: نرد على الجميع ونحتاج وقتا للعمل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:24 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مناشدة من إحدى متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تطالب بعمل خدمة بعنوان "اسأل الوزير"؛ للرد على استفسارات العملية التعليمية، وعمل إيميل للمقترحات والشكاوى.
 
ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم، قائلا "نفعل هذا ليل نهار يا فندم على منصات التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة وموقع الشكاوي، وكذلك نحدد مواعيد للرد على أسئلة شائعة لأننا أيضا نحتاج وقت للعمل وتنفيذ الخطط بجانب الحوار المستمر ليل نهار".

وقال وزير التربية والتعليم "سوف ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمديري المدارس وأجازة يوم السبت والجداول المدرسية ونظم التقييم لسنوات النقل وتفاصيل ادارية اخرى الي المديريات والادارات التعليمية بعد يوم "الاحد ٢٠ سبتمبر" إن شاء الله".

وأضاف "إلى هذا الحين نرجو عدم تداول اجتهادات أو إشاعات مدسوسة وكذلك نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الإنتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية".
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