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سيارات

مواصفات فورد برونكو رابتر 2021

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
فورد برونكو
فورد برونكو
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أماني نوار
قامت عدسات المصوريين بالتقاد صورا لسيارة فورد برونكو رابتر لأول مرة ، أثناء اختبارها ، وذلك لتؤكد الشائعات حول عمل الشركة على تطويرها ، ولسوء الحظ فإن السيارة جاءت الصور مموهة بشدة خاصة أن الواجهة الامامية ، وفي الخلف ظهرت الرفارف بارز أكثر من الموديل القياسي .

وتمتلك السيارة القادمة من فورد على إطارات جوديير رانجلر ، دون ظهور علامة رانجلر التجارية ، ولكن التغيير الملحوظ الآخر هو أن هناك نظام عادم مزدوج يقع على يسار السيارة قريب من المنتصف .

وظهرت فورد في الصور ، وهي تمتلك قطع ميكانيكية مختلفة في حين أنه لا يزال المحرك لغزا ، إلا أن إحدى الشائعات تقول أنها ستحصل على محرك v6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر المستخدم في لينكون أفياتور ، والذي يولد قوة 400 حصان ، 563 نيوتن .متر من عزم الدوران .

ولا يوجد حتى الان أي معلومات عن صدور سيارة فورد برونكو رابتر بعد ، ولكن الشائعات تقول أن الطراز الاكثر ملائمة للطرق الوعرة سيكون متاح كموديل 2023 

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