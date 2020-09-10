أخبار الرياضة.. أول تعليق من شوبير على بيان الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل عرضه لضم إكرامي.. صدى البلد يكشف مواعيد مباريات نصف نهائي أفريقيا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي:





علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على بيان نادي الزمالك بشأن المطالبة بمنعه من إذاعة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة عقب عودته مرة أخرى للتعليق على المباريات.





قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التصعيد الرسمي والشامل ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وشكواه لأكثر من جهة؛ بعدما تجدد هجومه على أعضاء اللجنة في الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة نادي الزمالك.





حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على التعليق على موقف النادي الأهلي من إقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا في موعدها، والموافقة على التعديل إذا لزم الأمر وفي حالة وجود حالات إصابات كثيرة في المغرب.









كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة عرض النادي لـ ضم شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق والمنضم حديثا لـ فريق بيراميدز.





ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية ما سيسفر عنه اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" والذى سيعقد اليوم عبر الفيديو كونفراس لتحديد مصير منافسات نصف نهائى أبطال إفريقيا.





فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي؛ عقب موقف الأخير من الموافقة على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن أن طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، لا يوجد له عقود موثقة داخل الجبلاية؛ تتضمن تعاقده مع الفريق البورسعيدي، وأن كل فترة تواجده مع الفريق تعد غير سارية.





أكد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، والمنتخب الأول، أنه تلقى عرضا مغريا للغاية عقب مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن اختياره الأول والأخير كان البقاء في الفريق الأحمر.







