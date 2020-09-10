أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020

ينشر صدى البلد، أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 -9-2020 وفقا لبورصة الدواجن، ووفقا لما أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.
تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 17 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و17 جنيها للكيلو.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.5 جنيه إلى 9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 2.6 جنيه والكتكوت البلدي 2.2 جنيه.
سعر البيض فى البورصة اليوم
سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10.5 و12 جنيها.