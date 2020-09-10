AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء سويدان: أتمنى أن أقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تتمنى أن تقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار العودة عن اعتزال الفن.


وأضافت لقاء سويدان، خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد": "أتمنى أن أقدم عملا قويا يناقش قضية معينة تهم المجتمع، فهذه النوعية من الأعمال يهتم بها الجمهور".


يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل البيت الكبير" وهو من بطولة لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج هادئ.. لقاء سويدان تتألق في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا

بـ البرقع.. لقاء سويدان تخطف أنظار متابعيها

لقاء سويدان تستعرض أنوثتها في صورة جديدة ..شاهد

بدون ماكياج.. لقاء سويدان بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

برفقة عادل إمام.. لقاء سويدان تسترجع ذكرياتها في "أستاذ ورئيس قسم"

بـ قبعة أنيقة.. لقاء سويدان بإطلالة صيفية جذابة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

فيديو مأساوي لتعذيب شاب وإجباره على أفعال مهينة في الشيشان.. وفيسبوك يمسحه

انخفاض معدل التضخم الشهري -0.3% لشهر أغسطس2020

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

القاتل الصامت.. ضغط الدم حيل تخلصك منه بدون أدوية

أخبار الرياضة.. أول تعليق من شوبير على بيان الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل عرضه لضم إكرامي.. صدى البلد يكشف مواعيد مباريات نصف نهائي أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده ولقاء الخميسي الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

على الموضة وأنيقة.. 15 صورة تبرز أناقة وفاء الكيلاني في عيد ميلادها

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور