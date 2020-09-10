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فن

صاحبي المثقف.. كريم فهمي يهنئ رامي رضوان بعيد ميلاده

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:30 ص
كريم فهمي
كريم فهمي
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مصطفى كرم.
هنأ الفنان كريم فهمي، صديقه الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده.

ونشر كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام، صورة له مع رامي رضوان، معلقا عليها "ابو الجدعنه واللذاذه صاحبي المثقف كل سنة وانت طيب يا رميو".

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.


يشار أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.
صاحبي المثقف.. كريم فهمي يهنئ رامي رضوان بعيد ميلاده
صاحبي المثقف.. كريم فهمي يهنئ رامي رضوان بعيد ميلاده
صاحبي المثقف.. كريم فهمي يهنئ رامي رضوان بعيد ميلاده
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