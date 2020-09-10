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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. يوسف الشريف يتغزل في زوجته.. وهاشتاج #إلغاء_متابعة_رمضان_صبحى يتصدر تويتر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:



نشر الفنان يوسف الشريف صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.






احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بعيد الميلاد ال 28 لصديقة بالفريق احمد الشيخ 






نشر وليد أزارو لاعب النادي الاهلي صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أثناء قضاء عطلته الصيفية. 



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الغاء_متابعة_رمضان_صبحي، بعد انتقالة من النادي الأهلي الي بيراميدز.
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