موجز السوشيال ميديا.. يوسف الشريف يتغزل في زوجته.. وهاشتاج #إلغاء_متابعة_رمضان_صبحى يتصدر تويتر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:













نشر الفنان يوسف الشريف صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

























احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بعيد الميلاد ال 28 لصديقة بالفريق احمد الشيخ

























نشر وليد أزارو لاعب النادي الاهلي صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أثناء قضاء عطلته الصيفية.











