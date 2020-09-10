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أخبار العالم

خبير أمريكي: استئناف اختبار الأسلحة الكورية الشمالية مسألة وقت فقط

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
اسلحة كوريا الشمالية
اسلحة كوريا الشمالية
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 قال مسئول استخباراتي أمريكي سابق إن كوريا الشمالية تبدو مستعدة لاستئناف تجاربها النووية والأسلحة في المستقبل القريب، مشددا على الحاجة إلى حوافز أو عقوبات "أقوى" ضد الشطر الشمالي.

وذكر "ماركوس جارلاوسكاس"، المسئول الاستخباراتي السابق لشئون كوريا الشمالية بمكتب مدير الاستخبارات القومية "أن هناك عنصرًا مهمًا آخر نحتاج إلى التفكير فيه، وهو إجراء كوريا الشمالية لاختبارات أسلحة إضافية وربما يكون ذلك مجرد مسألة وقت".. حسبما نقلت عنه وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

وخلال ندوة افتراضية بعنوان "اتجاه جديد لسياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية"، قال ماركوس:" إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون صرح شخصيا بأن كوريا الشمالية لم تعد ملزمة بتعهداتها السابقة بعدم اختبار صواريخ باليستية نووية وعابرة للقارات".

وأضاف:" لقد كانت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية واضحة للغاية بأن كيم هدد بأنه سيكون هناك كشف عن سلاح استراتيجي جديد، وأنه لم يعد يشعر بأنه ملزم بتعهداته السابقة بعدم اختبار الصواريخ البالستية العابرة للقارات والأسلحة النووية".

يشار إلى أن كوريا الشمالية تحافظ على موقفها حيال إجراء تجارب الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات منذ أواخر عام 2017، عندما أجرت تجربتها النووية السادسة والأخيرة.

ومع ذلك، بدأ الكثيرون في التشكيك في أن الدولة الشيوعية قد تستأنف قريبا اختبار أسلحتها وسط طريق مسدود في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وأصر جارلاوسكاس على أن الولايات المتحدة يجب أن تركز أولا على وقف تجارب الأسلحة لكوريا الشمالية، مضيفا أن مثل هذه الجهود قد تتيح فرصة أخرى للدبلوماسية.
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