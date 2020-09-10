رياح وأمطار.. الأرصاد السعودية تحذر سكان 5 مناطق من طقس اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة تبوك.





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.





وعن حالة البحر فأفاد التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد بأنه متوسط الموج.





وذكرت الهيئة أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة تتراوح ما بين 14 إلى 36 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.