بينهم دولتان عربيتان.. قائمة أكثر دول العالم ديوناً بسبب كورونا

نشرت صحيفة القبس الكويتية قائمة بأكثر 5 دول في العالم ديونا من بينهم دولتين عربيتين نتيجة الجائحة العالمية التي تضرب العالم مما ادي إلى انكماش حاد في الإنتاج، مما سبب تراجعًا في الإيرادات، وبالتالي تزايد الديون الحكومية نتيجة العجز في جميع أنحاء العالم.





ورصدت الصحيفة الكويتية نقلا عن مجلة فوربس العالمية والمتخصصة في المجال الإقتصادي أن السودان إحتلت قائمة دول العالم الأكثر ديونا حيث بلغ %295.2 لافتة الي انه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوداني %8 عام 2020، بسبب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.





بينما جاءت اليابان في المرتبة الثانية حيث وصل حجم الدين الي %251.9 بعدما وافقت اليابان على حزمة مساعدات بقيمة 1.1 تريليون دولار في أواخر مايو، للتخفيف من تأثير الجائحة على الاقتصاد، التي تبلغ جميعها مع الإجراءات التي تم اتخاذها في أبريل، نحو %40 من الناتج المحلي الإجمالي لليابان.





وذكرت الصحيفة الكويتية ان اليونان حلُت في الترتيب الثالث بحجم ديون بلغ %200.75 حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لليونان %11.7 هذا العام، قبل أن يعود الاقتصاد للانتعاش والتوسع بنحو %5 في عامي 2021 و2022.





فيما جاءت لبنان في الترتيب الرابع بحجم ديون بلغ %161.8 حيث كان الاقتصاد اللبناني على وشك الانهيار حتى قبل الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت في 4 أغسطس، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضعف العملة، والجائحة العالمية.





وشملت القائمة دولة من القرن الافريقي وهي أريتريا والتي جاءت في المرتبة الخامسة بديون بلغت%161.4 حيث يشير البنك الدولي إلى أن أحدث البيانات المتاحة حول النمو والتنمية في أريتريا، تعود إلى العام المالي 1997/‏1996، مما يشير إلى معدل فقر يبلغ %70.





واشارت الصحيفة الكويتية الي توقع البنك الدولي بانكماش اقتصادات منطقة دول جنوب الصحراء الأفريقية بنحو %2.8، مما يعني تراجعًا كبيرًا بعد أعوام من التقدم الذي حققته البلدان نحو تحقيق أهداف التنمية.



