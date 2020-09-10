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سفيرنا فى جنوب السودان: عودة قوية لعلاقات مصر مع الدول الأفريقية فى عهد السيسى.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:56 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال سفير مصر فى جنوب السودان، محمود قدح، إن الروابط بين مصر والسوادن ممتدة منذ آلاف السنوات، لافتًا إلى أن عودة العلاقات مع الدول الأفريقية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى عودة قوية.


وأضاف سفير مصر فى جنوب السودان، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أن التواجد المصرى فى السودان شهد خلال الفترة الأخيرة نقلات نوعية كبرى فى مختلف المجالات.


وأشار إلى أن وزيرة الصحة افتتحت المكتب المصرى الصحى الجديد فى جوبا، كما أن هناك تواجدا للاستثمارات المصرية فى جنوب السودان فى مجالى الكهرباء والبترول.


وأوضح أن مصر وجهت مساعدات إلى 30 دولة أفريقية شقيقة فى ظل جائحة كورونا واستفادت منها دولة جنوب السودان أيضًا، منوهًا إلى أن العلاقات الثنائية بين الدولتين نشيطة جدًا.


ولفت إلى أن الجهد المصرى محل تقدير من الأشقاء فى جنوب السودان والحكومة السودانية.
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