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أخبار العالم

محطة جديدة للطيران الإماراتي بداية من الغد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
طيران الإمارات
طيران الإمارات
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محمود نوفل
أعلنت شركة طيران الإمارات استئناف خدمات الركاب إلى مطار موسكو دوموديدوفو برحلتين في الأسبوع اعتبارًا من غد، الجمعة الحادي عشر من سبتمبر الجاري.


وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أن قرار استئناف الطيران إلى مطار موسكو برفع عدد المحطات التي يغطيها طيران الإمارات في أوروبا إلى 26 مدينة.


وأكدت الصحيفة الإماراتية أن طيران الإمارات يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام عملائها عبر العالم مزيدًا من خيارات السفر إلى أوروبا.


ويُشار إلى أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم في أوائل العام الجاري تسببت في وقف حركة الطيران في كل دول العالم.
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