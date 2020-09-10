فيضانات مدمرة تضرب باكستان.. ومصير غامض لـ 20 امرأة وطفلا

ذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن 25 شخصًا على الأقل، ضمنهم 8 أطفال، في حكم المفقودين، بعدما انقلب القارب الذي كان يحملهم جراء الفيضانات التي ضربت باكستان.









وانقلب القارب في نهر إنديوس خلال هربه إلى مكان آمن، من كابور في باكستان.









وذكرت التقارير، أنه بالإضافة إلى الأطفال الثمانية، فقد كانت توجد 12 امرأة، بالقارب، ما يعني أن أغلب من كان في القارب من نساء وأطفال، في حكم الغرقى، إلى أن يتم العثور عليهم.





وشهد إقليم السند فيضانات شديدة اجتاحت أكثر من 500 ألف بالقرى والبلدات.





وأفادت أنباء محلية بأن الأهالي أجبروا على الانتقال بعد أن غمرت الفيضانات قراهم، حسب موقع "سما تي في".





في خيربور، تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 شخص عالق بسبب المياه.





وقال المهندس أفتاب خوسو: "تم إصدار حالة تأهب قصوى وتشكيل المعسكرات وزيادة الدوريات في هذه المناطق".





وأضاف: "كما تم إنشاء مراكز للسيطرة على الفيضانات".





وتعد المنطقة كاتشا من سوكور إلى خيربور مغمورة بالمياه بسبب زيادة تدفق نهر السند.



